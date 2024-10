Cantiere Turreno . Barriere di protezione. Perché forare il selciato?

Si sa che i cantieri non sempre mettono d’accordo l’opinione pubblica: spesso infatti c’è chi li benedice e chi li maledice. Quello di piazza Danti per la ristrutturazione dell’ex cinema teatro Turreno, che comporterà interventi lunghi e importanti, ha già suscitato qualche perplessità. Un esperto di passaggio in piazza Danti fa notare“ Perché per issare le transenne di protezione sono stati forati i lastroni del selciato? Per quei supporti ci sono i contrappesi adatti, senza forare il pavimento".