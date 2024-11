Cantiere avviato, alla rotonda il traffico finisce nel caos

SPOLETO Traffico in tilt e continue infrazioni alla rotatoria tra la bretella di Colle San Tommaso e via Visso, da giovedì vietato l’accesso a via piazza d’Armi dalle 7 alle 18. I lavori di rifacimento del collettore fognario, eseguiti dalla Vus, sono iniziati già da una settimana, ma le modifiche al traffico, predisposte dal comando dei vigili urbani ed indispensabili per allestire l’area di cantiere, comportano notevoli disagi agli automobilisti che per raggiungere la zona di viale Marconi sono quasi costretti a commettere continue infrazioni. Sì, perché coloro che provengono dalla bretella di colle San Tommaso possono solamente proseguire in direzione San Sabino e allora all’altezza dell’Istituto tecnico industriale effettuano una pericolosa inversione di marcia. Ma non finisce qui perché da ieri l’area di cantiere si è spostata in via piazza d’Armi e, come si legge nell’ordinanza dirigenziale del Comune, "la circolazione veicolare avverrà mediante restringimento della carreggiata e a doppio senso mediante istituzione di segnaletica orizzontale e dissuasori per separare le corsie di marcia". Da giovedì 28 e fino al 14 dicembre (e comunque fino al termine dei lavori) inoltre via Piazza d’Armi sarà interdetta al transito dei veicoli nella fascia oraria che va dalle 7 alle 18 ed il servizio di trasporto pubblico urbano verrà deviato sul percorso alternativo individuato Viale Marconi – Via Visso. I disagi maggiori si registrato al momento dell’uscita dalle scuole dalle 13 alle 14.