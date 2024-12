Cantiere aperto a Zappacenere: "Intervento sempre monitorato"

GUBBIO - Sono diversi i cantieri che stanno interessando il territorio in questi giorni. Il vicesindaco e assessore Francesco Gagliardi interviene in particolare sui lavori di potenziamento della rete idrica che stanno interessando in questi giorni le strade comunali in località Zappacenere e che proseguiranno per circa 25 chilometri di rete. "I lavori – spiega Gagliardi – stanno proseguendo nel pieno rispetto delle normative di sicurezza, assicurando gli spostamenti e la viabilità a tutti i residenti della zona. Gli operai lavorano senza sosta, utilizzando anche le luci dei mezzi. Gli inutili allarmismi sollevati in questi giorni, fomentati anche da certa politica responsabile dell’inerzia amministrativa del passato più o meno recente, non servono a oscurare l’importanza strategica dell’intervento, costantemente monitorato dall’assessorato al Territorio e dagli uffici preposti, anche sotto il profilo del rispetto del cronoprogramma presentatoci dalla ditta esecutrice dei lavori. Questo intervento di ammodernamento del servizio idrico – conclude Gagliardi – consentirà di superare definitivamente le criticità nell’erogazione dell’acqua a vantaggio delle famiglie, degli esercizi commerciali e delle imprese".