Canonizzazione di Sant’Ubaldo. Sabato il tradizionale concerto

GUBBIO - Il 5 marzo ricorre l’883° anniversario della canonizzazione di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. Come accaduto lo scorso anno la Famiglia dei Santubaldari, in sinergia con l’artista Laura Musella, soprano di fama internazionale, fondatrice e direttore artistico del Festival Omaggio all’Umbria, di cui è direttore testimonial Zubin Mehta, uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo, ripropone per la 16esima edizione il tradizionale Concerto della Canonizzazione che si terrà sabato 1° marzo alle 18 nella Basilica di Sant’Ubaldo. Interpreti di eccezione, Laura Musella, soprano; Antonio Barbi, organo e Stefano Ragni, enciclopedico relatore ed eccellente pianista che accompagneranno all’organo il cantore Mattia Tognoloni. Fra la prima e la seconda parte del concerto, la Famiglia dei Santubaldari procederà alla consegna del premio “Civis, Pater, ac Pontifex Ubalde“, speciale riconoscimento ad un personaggio, storico, scrittore, ricercatore, che si è particolarmente contraddistinto per studi su Sant’Ubaldo, che sarà assegnato ai due rettori di Gubbio.