TERNI Alcune aree verdi sono state controllate dai carabinieri Forestali con Asia, cane antiveleno. In particolare i militari hanno ispezionato il parco di Cardeto, i giardini pubblici “La Passeggiata” e altre aree del verde urbano. "Le unità cinofile antiveleno sono uno strumento fondamentale per contrastare il barbaro fenomeno dell’abbandono di esche e bocconi avvelenati che spesso nei parchi urbani avviene per il conflitto che si crea tra i fruitori dell’area e i proprietari degli animali che non raccolgono gli escrementi", sottolineano i carabinieri.

Il fenomeno degli avvelenamenti, oltre a rappresentare un rischio per animali domestici e selvatici, costituisce un grave pericolo per l’ambiente e per l’uomo, anche perché, in tali zone, si corre il rischio che le sostanze tossiche possano essere ingerite dai bambini che giocano nel parco, che, attratti dal colore o per semplice curiosità, toccano le esche e poi si mettono le mani in bocca. Asia una giovane, intelligente e vivace femmina di pastore belga, specificatamente addestrata, ha operato con grande “professionalità” sotto la guida esperta del suo conduttore, passando al setaccio per l’intera mattinata le aree verdi maggiormente frequentate.