FOLIGNO Mario Bravi, storico sindacalista Cgil, per anni segretario regionale, in lista con il Pd. Lo annuncia lui stesso sui social. "Ho accettato la proposta del Pd di Foligno di candidarmi nelle liste per il Consiglio comunale – dice Bravi –, chi me lo ha fatto fare? Sicuramente la consapevolezza che occorre che tutti si impegnino a mandare all’opposizione una destra che ha malgovernato nella terza città dell’Umbria, così come sta facendo in Umbria, con i disastri nella sanità e non solo". Annunciata la candidatura anche della segretaria Maura Franquillo e di Fabio Massimo Mattoni. Ci sarà anche la consigliera Rita Barbetti, che intanto attacca sull’indebitamento del Comune: "Nella legislatura 2019-2024 stati sottoscritti i seguenti mutui: nel 2020, 812.000 euro mutuo contratto per ricostruire la ex palestra di via Nazario Sauro; 250.000 euro per manutenzione strade; 450.000 euro per manutenzione strade. Nel 2021, mutuo di 130.000 euro per percorso pedonale Conce; 180mila euro per pavimentazione Treggio. Nel 2022, mutuo di 1.175.000 euro per acquisto capannone; di 3.000.000 euro per manutenzione strade. Nel 2023, mutuo di 999.000 euro per manutenzione strade. Il totale dell’indebitamento nei cinque anni è di 7 milioni di euro. All’inizio del mandato, eredità delle amministrazioni precedenti, era di circa 5 milioni. In cinque anni, si è arrivati ad un indebitamento di circa 12 milioni, che dovranno essere restituiti con gli interessi dai cittadini".