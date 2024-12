Campo sportivo riqualificato. Via libera agli allenamenti

Per venire incontro alle richieste delle associazioni interessate, in vista della nuova stagione agonistica, l’amministrazione comunale di Panicale, col supporto dei dipendenti dell’Area tecnica del Comune, ha finanziato e svolto lavori di riqualificazione del campo sportivo di Panicale. Oltre agli interventi esterni ( che riguardano in particolare la sistemazione del verde e ridimensionamento delle alberature) sono state rifatte le docce e sistemati gli impianti idraulici, è stata installata la nuova caldaia per il gpl e resi fruibili gli spogliatoi con lavori edili. L’importo complessivo della spese è stato di circa 17mila euro. La nuova associazione Uisp calcio Panicale ha quindi iniziato ad utilizzare il campo per gli allenamenti e le partite interne settimanali. Grazie ad un accordo promosso dall’amministrazione comunale, del campo fruiscono anche l’associazione Calcio Mongiovino e l’Ads Tavernelle per gli allenamenti infrasettimanali.