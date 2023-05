Campionato di giornalismo Ragazzi, è il giorno del podio Festa grande al Barton Park

Ventiquattro istituti in gara con 31 classi per un totale di oltre 700 alunni e una cinquantina di insegnanti tutor. Sono i numeri, sempre in salute, del nostro Campionato di giornalismo che ogni anno coinvolge le scuole (medie e elementari) in un’avventura emozionante con la carta stampata e il mondo digitale. Dopo quattro mesi di sfide a colpi di inchieste pubblicate sulle pagine de La Nazione, oggi siamo arrivati al giorno del podio. Dunque i vincitori. Eccoli: l’oro dell’edizione 2022-2023 di Cronisti in classe va alla Pennacchi di Passaggio di Bettona; argento per la San Paolo di Perugia, bronzo pari merito per la Gabelli e la Alighieri entrambe di Perugia. Campioni di vignetta, la Foligno 5, mentre i più cliccati sono i lavori della Gabelli. Poi ci sono i tre assegni per l’acquisto di materiale didattico assegnati dall’Inner Wheel, nostro inseparabile compagno di viaggio che vanno a Polidori, Foscolo e Comprensivo Giano. Rinnovano l’amicizia al nostro progetto anche il Comune di Perugia, con il vicesindaco Gianluca Tuteri, l’assessore regionale all’istruzione Paola Agabiti, l’Ufficio scolastico dell’Umbria e quello di Perugia diretti rispettivamente da Sergio Repetto e da Fabrizio Fratini. Preziosissima e concreta la vicinanza ormai decennale di Pac 2000A Conad, il gruppo che oggi è rappresentato alla cerimonia conclusiva dal direttore marketing Giovanni Anania. Grazie anche ai fratelli Silvano e Mauro Bartolini che per il secondo anno consecutivo ci aporno le porte del Barton Park, il bellissimo polmone verde alle porte della città. "Siamo orgogliosi di ospitare sulle nostre pagine e sui nostri siti - osserva il responsabile della edizione umbra de La Nazione Pier Paolo Ciuffi – gli approfondimenti, gli articoli e le foto degli studenti e degli alunni. I ragazzi e le ragazze di oggi si fanno interpreti di istanze forti e richieste concrete, così ben espresse nei loro lavori, e dimostrano abilità e interessi non scontati nell’affrontare temi come la pandemia o la guerra in Ucraina, ma anche le grandi sfide del surriscaldamento globale, della tutela dell’ambiente e della sostenibilità o le emergenze legate alla sicurezza nelle città, alla legalità, al degrado urbano, alla valorizzazione del patrimonio artistico, così come il disagio giovanile, gli stili di vita e una corretta alimentazione fino a spingersi lungo le frontiere sempre più avanzate della ricerca scientifica. Bravissimi sono stati inoltre a puntare i riflettori sul mondo del volontariato, ma anche sul rapporto che loro stessi hanno con i social e i new media".

Silvia Angelici