Campionati umbri di IV categoria di Tennis, 270 atleti ai nastri di partenza!

E’ stata un’edizione straordinaria, che ha visto sfidarsi sui campi di terra rossa ben 270 atleti, tra singolari maschili, singolari femminili, doppi maschili e misti. Parliamo dei Campionati umbri di IV categoria di tennis, disputati dall’8 al 24 giugno al circolo di Colombella, che organizza la manifestazione ormai da 50 anni. Ad aggiudicarsi il titolo di campione umbro nel singolare maschile è stato Roberto Fabbri a segno in finale su Andrea Caini per 6-2 6-3. In campo femminile titolo per Elisa Scalseggi su Alessandra Mandici con il punteggio di 6- 1 6-0. Nel doppio misto il titolo è di Andrea Castellani e Francesca Rosi; battuti in finale Paolo Scalseggi ed Elisa Scalseggi per 6-3 6-2. Infine nel doppio maschile primato per Andrea Castellani e Sylvain Genovese che superano in una combattuta finale terminata al terzo set, col punteggio di 0-6 6-3 10-5, Filippo Cambiotti e Luca Bussotti. Giudice arbitro Emilio Celata.

Le premiazioni sabato alla presenza, tra gli altri, del padrone di casa Giuseppe Grelli, della figlia Emilia, del presidente della Fit Umbria Roberto Carraresi, del consigliere Federtennis Fabio Garzi, del consigliere comunale Lorenzo Mattioni che hanno voluto festeggiare anche il mezzo secolo del Torneo. Durante la manifestazione è stata allestita una mostra che racconta la storia di questo evento e del Tennis umbro, visto che su quei campi si sono sfidati tanti professionisti della racchetta. Grelli ha poi ricordato Carlo Galassi, ideatore nel 1971 della competizione che ormai è diventato uno snodo chiave degli appuntamenti tennistici dell’Umbria. Alla fine delle gare grande festa nei locali del circolo grazie alla collaborazione con le altre associazioni del territorio,tra cui la proloco e l’Asd: un bel sodalizio tra sport e socialità.

Silvia Angelici