Campionati umbri "Colombella isola felice Mezzo secolo di sfide tra tennisti di talento"

Compiono 50 anni i Campionati umbri di tennis di IV categoria, in programma sui campi del Tennis Club Colombella dall’8 al 24 giugno (iscrizioni fino al 6). La nuova edizione è stata salutata dall’assessore allo sport Clara Pastorelli, dal presidente del Tc Colombella Giuseppe Grelli, dal presidente del comitato umbro della Fitp Roberto Carraresi e dal presidente Coni Umbria Domenico Ignozza. "Per i nostri anni in mezzo secolo di storia – sottolinea Grelli – è passato quasi tutto il tennis umbro: un motivo di orgoglio per questa piccola, grande società". "Quello di Colombella – spiega Pastorelli – è un circolo storico della città, una sorta di presidio per quella parte di territorio. Sui suoi campi sono passati tanti atleti di talento, ma soprattutto tante famiglie e tanti giovani. Sono felice, dunque, in rappresentanza dell’amministrazione di poter celebrare a palazzo dei Priori il raggiungimento di un traguardo frutto del lavoro e della passione del presidente Grelli e del suo staff, perché lì sono stati capaci di creare un’oasi felice". Per Carraresi il torneo di Colombella non è solo sport ma soprattutto aggregazione e promozione del territorio, occasione di crescita per i giovani. Infine le parole di Ignozza: "Il Campionato rappresenta la storia, lunghissima: questo ha trasformato Colombella in un punto di riferimento per il movimento tennistico regionale". I campionati umbri nascono nel 1971 per iniziativa di Carlo Galassi. Erano riservati ai “non classificati”. Nel tempo l’appuntamento è cresciuto ampliandosi di anno in anno. Bisogna attendere il 1998 per la prima grande novità: con la riforma delle classifiche viene, infatti, creata la IV categoria prima di allora non prevista. Il resto è sfide, divertimento e sudore.

Silvia Angelici