’Campetti San Rocco’ Che festa per il ritorno

GUALDO TADINO - Tanta gente ha partecipato all’inaugurazione dei ’Campetti di San Rocco’, restaurati ed affidati alla gestione dell’Unitalsi, la sottosezione gualdese che si prende cura delle persone con problemi di salute e che organizza con loro pellegrinaggi e varie iniziative, che vedono in prima linea i volontari. La cerimonia è stata singolare, perché in uno dei due campetti è stata trasportata la statua della Madonna di Lourdes, c’è stata la concelebrazione della messa presieduta dal vicario generale della diocesi, don Jean Claude Azoumè, con monsignor Aldo Mataloni e don Dieu Donné Kasereka Taghunza, la benedizione del nuovo automezzo per il trasporto dei disabili, il taglio del nastro del nuovo edificio. A fare gli onori di casa il presidente Daniele Anastasi, che ha riferito sulle sinergie con altre associazioni, sui contributi avuti dalla Fondazione Perugia, sui rapporti col Comune. Alla bella festa hanno partecipato anche il sindaco Massimiliano Presciutti, la Fondazione Perugia ed altre associazioni gualdesi, come la Confraternita della SS Trinità, la Croce Rossa, la Misericordia, il Rotary club che ha donato un defibrilatore.

Alberto Cecconi