Campello, Scarabottini vince per 17 voti. Castel Ritaldi rimane al centrodestra

In Valnerina confermati quattro sindaci su quattro. A San’Anatolia di NarcoTullio Fibraroli pronto per il quarto mandato. Battaglia serratissima a Campello sul Clitunno con Simonetta Scarabottini che vince per meno di 20 voti. Castel Ritaldi rimane al centrodestra con l’Elisa Sabbatini bis.

CAPELLO SUL CLITUNNO

Battaglia serratissima a Campello sul Clitunno. La vicesindaca della precedente amministrazione Simonetta Scarabottini della lista "Amiamo Campello" la spunta per appena 17 voti. A decidere l’esito dell’elezione è stata la sezione 3 scrutinata per ultimo. Scarabottini ha ottenuto 674 preferenze, ovvero il 50,64%. Si ferma invece a meno di un punto percentuale (49,36%) con 657 voti, Domizio Natali della lista "Solidarietà e Progresso" e già sindaco di Campello in più occasioni. Probabile la richiesta di revisione dello scrutinio.

CASTEL RITALDI

Castel Ritaldi rimane al centrodestra. La sindaca Elisa Sabbatini (nella foto con la sua squadra) della lista "Viviamo Castel Ritladi" consolida il risultato del 2019 ottenendo il 59,27% dei voti (1.103). Nella sfida a tre Sabbatini ha battuto l’esponente del centrosinistra Piero Ugolini della lista "Cives Castel Ritaldi" che ha totalizzato il 35,03% delle preferenze (652) e Francesco Caccetta, della lista "Alternativa Popolare", che si è fermato al 5,7% (106). "Grazie ai cittadini di Casel Ritaldi - ha detto la sindaca - È una grande emozione e soddisfazione: la correttezza premia sempre".

VALLO DI NERA

Sindaca confermatissima. Appena 38 minuti per scrutinare le tre sezioni del comune di Vallo di Nera. Gli elettori del borgo della Valnerina premiano l’operato del sindaco uscente Agnese Benedetti della lista "Continuare per Crescere". È stato praticamente un plebiscito per Benedetti che ha ottenuto ben 174 voti (97,7%) contro gli appena 4 (2,3%) di Fulvio Carlo Maiorca rappresentante di "Forza Nuova".

SELLANO

Anche gli elettori di Sellano premiano l’operato del sindaco uscente. I dati ufficiali delle 4 sezioni sono arrivati alle 15 e 30 con Attilio Gubbiotti della lista "Sellano continuiamo a crescere" che ha ottenuto l’85,8% delle preferenze (566) voti. La sfidante Stefania Cascioli della lista "Accordo per Sellano" si ferma al 14,2% (94 voti).

SANT’ANATOLIA DI NARCO

Gli elettori confermano ancora l’operato del sindaco uscente. Sarà il quarto mandato Per Tullio Fibraroli eletto per la prima volta nel 2009. Il sindaco come nelle ultime due legislature, sostenuto dalla lista "Uniti per Sant’Anatolia", ha vinto piuttosto agevolmente la sfida a tre ottenendo 213 voti che corrispondono al 62,38%. Nulla da fare per Lanfranco Egidio Tani di "Sant’Anatolia Nuova" che con 93 voti ha ottenuto il 27,19% delle preferenze precedendo Gian Luca Valeriani della lista "Futuro E Innovazione" con 36 voti (10,53%).

CERRETO DI

Confermatissimo anche il sindaco uscente di Cerreto di Spoleto. Gli elettori danno ancora fiducia a Giandomenico Montesi della lista "Insieme per Crescere", che con 427 voti ottiene il 62,06% delle preferenza.

Distante Gino Emili di "Impegno comune" che con 260 voti si ferma al 37,79%. Appena un voto per il terzo candidato Stefano Martinelli di "Umbria Autonoma".

D. M.