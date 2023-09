Campanone superstar su YouTube: un milione di visualizzazioni

GUBBIO – Un Campanone… milionario! Quella che viene spesso definita, specialmente in alcune occasioni quale la Festa dei Ceri, come “la voce della città”, ottiene applausi e riconoscimento anche nel mondo virtuale. Tutto grazie ad un filmato pubblicato su YouTube nel giugno del 2019 e che nella giornata del 20 settembre ha sfondato il muro del milione di visualizzazioni sulla piattaforma. Il filmato è stato realizzato da Francesco Pelicci, Francesco Biccheri e Luca Simon Biccheri, interamente girato facendo indossare una GoPro ai campanari durante le “sonate”, una tecnica che ha consentito riprese spettacolari e quasi inedite, che permettono di immedesimarsi nel tanto difficile quanto coraggioso atto dei campanari. Il video in questione, il risultato di più riprese collezionate nel corso del tempo e in diverse appuntamenti, è stato anche proiettato con grande successo al Parlamento Europeo in occasione di un raduno dei campanari, con Gubbio protagonista.