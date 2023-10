Campagna ’Io non rischio’. La Prociv va nelle scuole

BASTIA UMBRA – Il nuovo regolamento del Gruppo Comunale volontari di Protezione civile di Bastia Umbra, attualmente composto da una sessantina di persone, è stato approvato, di recente, all’unanimità, dal consiglio municipale. Gruppo, coordinato dall’ingegner Roberto Raspa, che sta vivendo un periodo particolarmente intenso.

Sono infatti riprese, nella settimana del Volontariato, le attività di prevenzione con il progetto #Iononrischioscuola, con attività di sensibilizzazione e informazione nella scuola, nella consapevolezza che "un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente". Inoltre, domenica 15 ottobre, a Bastia Umbra in via Roma 76, dalle ore 9, incontro nell’ambito della campagna nazionale "Io non rischio": un momento di informazione, da parte dei volontari, sulle buone pratiche di protezione civile, per parlare di rischi del territorio e dei buoni comportamenti da tenere prima, durante e dopo il rischio alluvioni, purtroppo diventato realtà alcuni mesi fa prioprio sul territorio di Bastia Umbra con gravi danni ad abitazioni e attività economiche . In occasione dell’approvazione del nuovo regolamento, l’ingegnere Raspa, coordinatore dal 2013, aveva ringraziato tutti i volontari, l’amministrazione in carica e quelle precedenti, sottolineando i risultati importanti ottenuti, "frutto della continuità, della strada percorsa insieme, da quando, 25 anni fa, Renato Capezzali coordinatore, parte attiva, precursore, coniugò la Protezione Civile con il territorio".