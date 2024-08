Camion “impazzito“ contro l’auto con tre bimbi

Causa un incidente con "manovre spericolate condotte ad altissima velocità", la polizia stradale lo rintraccia e decurta 17 punti dalla sua patente. È successo venerdì pomriggio, intorno alle 17, lungo la E45: a seguito della segnalazione alla centrale operativa, la polizia stradale del Distaccamento di Città di Castello è intervenuta poiché un mezzo pesante, autoarticolato, aveva causato un incidente all’altezza dello svincolo di Torgiano, al km 63 della carreggiata nord. La segnalazione era stata fatta proprio dalla conducente dell’autovettura, una donna con a bordo i suoi tre bambini la quale, alla guida del proprio mezzo, si vedeva improvvisamente entrare in collisione sul lato destro con il tir, mentre quest’ultimo effettuava una manovra di sorpasso. Gli agenti della Stradale di Città di Castello, dopo alcune ricerche condotte nella zona di Valfabbrica e Ponte San Giovanni, sono riusciti a localizzare l’autoarticolato. Una volta identificato il conducente, un cittadino italiano classe 1956, risultato essere anche proprietario del mezzo pesante, gli operatori gli hanno contestato le seguenti violazioni: velocità pericolosa, superamento di velocità, sorpasso a destra, omissione di fermarsi a seguito di coinvolgimento in incidente stradale con solo danni a cose, omissione di fornire informazioni e generalità alla controparte, mancanza della distanza laterale durante il sorpasso e altre infrazioni. In tutto gli sono stati decurtati 17 punti sulla patente di guida.