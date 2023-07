Cambio al vertice dei Carabinieri di Trevi

Cambio della guardia al comando della stazione Carabinieri di Trevi. Claudio Di Rocco (foto a sinistra) , maresciallo Maggiore ha assunto le redini della stazione Carabinieri di Santa Maria Degli Angeli e al suo posto a Trevi è arrivato il Maresciallo Ordinario Gennaro Paolo De Vivo (foto a destra). Per Di Rocco il comando della stazione di Santa Maria Degli Angeli è arrivato dopo quindici anni vissuti alla Stazione Carabinieri di Trevi, periodo in cui si è distinto per il suo lavoro ma anche e soprattutto per il rapporto e il dialogo con i cittadini di Trevi. Il suo sostituto, Gennaro Paolo De Vivo, classe 1993, di origini campane, ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Trevi dopo aver prestato servizio a Cascia, Spoleto e Foligno. Il neo-comandante diTrevi ha iniziato la sua carriera nell’Arma nel 2016 arruolandosi come Carabiniere e, come si diceva, prestando servizio prima alla Stazione di Cascia e poi alla Stazione di Spoleto. Nel 2017 ha vinto il concorso per la Scuola Marescialli di Firenze dove ha frequentato il corso di formazione di tre anni. Nel 2020, nominato Maresciallo, è stato trasferito alla Scuola Allievi Carabinieri di Roma dove si è occupato di formazione e addestramento. Successivamente nel 2022 è stato trasferito alla Stazione di Foligno (di cui è stato Comandante in sede vacante da ottobre 2022 ad aprile 2023), dove ha prestato servizio fino a giugno 2023. Il Maresciallo Ordinario De Vivo ha conseguito le lauree in giurisprudenza, in scienze politiche e in scienze della sicurezza. Ad entrambi un augurio di buon lavoro.