Calvi: Inaugurata la rinnovata area di trasbordo rifiuti per una raccolta più efficiente

CALVI Inaugurata la rinnovata area di trasbordo rifiuti. "L’area di trasbordo di Calvi - spiega l’Asm – , che ha consentito di razionalizzare i trasporti, diminuire i costi e consentire una maggiore flessibilità nella raccolta, aveva dei limiti inerenti l’accesso e la fruizione. I lavori di sistemazione e ripristino effettuati consentiranno un miglioramento dell’attività della raccolta di quest’area appartenente al Comune, estendendoil numero di rifiuti che potranno essere raccolti e la flessibilità di raccolta e trasporto".

"Voglio ringraziare il sindaco, tutta l’amministrazione comunale e lo staff che li supporta – così l’amministratrice delegata di Asm, Tiziana Buonfiglio – per aver saputo trasferire in maniera così significativa la cultura dell’ambiente alla cittadinanza, non a caso Calvi dell’Umbria è il primo Comune in Umbria per raccolta differenziata, raggiungendo una percentuale di oltre il 90%. Ed è e primo in Italia per produzione pro-capite di residuale per abitante (con 41 kg/anno)". "Ringrazio l’Asm – così il sindaco Guido Grillini – per l’impegno e la collaborazione. Siamo partiti anni fa con un’attività capillare di sensibilizzazione in tutte le abitazioni per educare la popolazione alla raccolta differenziata. I cittadini hanno da subito collaborato, permettendoci di arrivare alle percentuali di oggi. Il successo raggiunto lo dobbiamo, oltre che al virtuosismo dei cittadini, anche grazie alla sinergia con Asm e con la cooperativa Ambiente e Lavoro. L’area di trasbordo è un fiore all’occhiello e spero che verrà completata con strutture e tecnologie".