Calendimaggio, ecco la Giuria. Zallot, Autelli e Cappelletto decideranno la Parte vincitrice

La storica Virtus Zallot, docente di Storia dell’Arte medievale all’Accademia di Belle Arti Santa Giulia di Brescia, Claudio Autelli, regista e formatore, direttore artistico dell’Associazione culturale LAB121 di Milano e il musicologo Sandro Cappelletto, Accademico di Santa Cecilia, compongono la giuria che valuterà le Parti l’edizione 2024 del Calendimaggio e assegnerà il Palio. I nomi dei giurati sono stati annunciati ieri mattina, nella Sala della Conciliazione, da Marco Tarquinio, presidente dell’Ente Calendimaggio, presenti il sindaco Stefania Proietti, il vice presidente dell’Ente, Stefano Venarucci, i Priori Maggiori della Magnifica Parte de Sotto Massimiliano della Vedova e della Nobilissima Parte de Sopra Aleardo Pelacchi, i partaioli con le immancabili felpe rosse e blu, con i simboli delle parti, che in questi giorni colorano vie e piazze protesi verso i giorni della festa, dall’8 all’11 maggio. "La presentazione rappresenta un prologo fondamentale per la festa: uno sforzo per costruire una giuria valida per questa edizione ma anche per quelle future – ha sottolineato Tarquinio – Ho individuato profili di altissimo livello ma anche con la stoffa umana che possano rispecchiare la bellezza della nostra gente e possano darci una mano per la festa a venire". Il sindaco Proietti ha ringraziato Parti ed Ente: "Vi auguro e mi auguro che questa sarà un’edizione straordinaria, i presupposti ci sono tutti. Questa festa ha un impatto sociale determinante per il futuro della nostra città. Il Calendimaggio è l’anima civica e vitale di Assisi". Già aperte intanto le taverne dell’Ente e della Parti.

Maurizio Baglioni