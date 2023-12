Intrappolati sotto terra per 24 ore: cagnolini salvati dai vigili del fuoco

Castiglione del Lago, 4 dicembre 2023 – Intrappolati sotto terra per 24 dopo aver tentato di dare la caccia a un istrice. E’ finita con il salvataggio dei vigili del fuoco la disavventura di due cagnolini, rimasti prigionieri per un giorno in località San Fatucchio nel tentativo di inseguire l’animale.

I due amici a quattro zampe, Sole e Nerina, si erano probabilmente infilati all’interno della tana dell’istrice, ma senza riuscire ad uscirne. E’ così intervenuta una squadra Vigili del fuoco della centrale insieme alla squadra di volontari del distaccamento Castiglione del Lago. Dopo 24 ore i due cagnolini sono stati estratti vivi. Provati, ma tutto sommato in buone condizioni.