Cade una pianta, chiuse l’uscita e l’entrata di via del Seminario

SPOLETO - Chiuse da ieri mattina l’uscita e l’entrata di via del Seminario del percorso di mobilità alternativa che collega la Ponzianina al Giro della Rocca. L’intervento si è reso necessario a causa di una pianta caduta all’interno della proprietà della Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia che confina con la Mobilità Alternativa, nell’area del camminamento che conduce in via del Seminario.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile insieme all’economo e al geometra della Curia Arcivescovile.

I lavori per liberare il passaggio dalla pianta caduta e per il taglio di altre due piante, ormai secche, richiederà indicativamente due giorni lavorativi, durante i quali non sarà possibile accedere o uscire dal percorso di mobilità attraverso via del Seminario. Bus Italia sita Nord sta posizionando dei cartelli informativi in tutti gli accessi del percorso. I pompieri inoltre sono dovuti intervenire anche il via Nursina rimasta chiusa nella serata di mercoledì per consentire il taglio di alcuni rami pericolosi.