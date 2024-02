Cade dal balcone, muore a 85 anni. L’uomo stava fumando in terrazza

Un tragico incidente è costato la vita, lunedì sera intorno alle 20.30, al commerciante in pensione, Walter Vittori di 85 anni. L’uomo è deceduto dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione nella zona di piazza Dalmazia.

Secondo la prima ricostruzione che ha trovato conferma nei successivi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine, Vittori avrebbe perso l’equilibrio dopo essere uscito a fumare sul terrazzo al secondo piano del proprio condominio. Un gesto abituale e quotidiano, ma che è rivelato letale. La caduta è stata infatti fatale ed il decesso istantaneo.

Al momento dell’incidente all’interno dell’appartamento c’erano la moglie ed il figlio dell’ex commerciante, molto conosciuto in città per essere stato a lungo titolare di un negozi specializzato nella vendita di computer e materiale informatico in via Curio Dentato.

I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo inutili. Il corpo è precipitato in una pertinenza interna allo spazio condominiale dove sono intervenuti i sanitari del 118 insieme ad una pattuglia dei carabinieri.

La dinamica del tragico incidente non ha lasciato alcun dubbio sulla natura accidentale del decesso ed l’autorità giudiziaria non ha ritenuto necessario procedere con ulteriori accertamenti. Il funerale del commerciante in pensione Walter Vittori si svolgeranno domani mattina alle 10 e 30 nella chiesa di san Francesco.