Cade anche l’intonaco nella Galleria del Corso

Piovono calcinacci e pezzi d’intonaco nella Galleria del Corso, in quello che fu uno dei “salotti buoni“ della città dal punto di vista commerciale e che ora, semisvuotato, è l’emblema della crisi di un settore in picchiata. Al via nella mattinata di ieri gli interventi di ripristino (nella foto), dopo che nella notte l’intonaco si è sganciato dal soffitto piombando sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato l’area dell’intonaco caduto, consentendo comunque il passaggio dei residenti, e verificato la “tenuta“ del soffitto. Ieri mattina sono cominciati i lavori per sistemare la situazione, che sarebbe stata determinata dall’aumento di umidità che accompagna le piogge di questi giorni. Resta lo scenario desolante di una Galleria del Corso che stenta anche solo a far ricordare la vivacità di un tempo, tra vetrine illuminate e shopping, punto d’incontro e spazio di socializzazione.