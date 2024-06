Burri ’fa scuola’ a 2.500 studenti

CITTÀ DI CASTELLO – Dalle scuole dell’infanzia alle Università: tra ottobre e maggio sono stati due mila 500 gli studenti accompagnati dai loro insegnanti alla scoperta dell’arte di Alberto Burri. Le tappe di Palazzo Albizzini e gli Ex Seccatoi del Tabacco sono sempre più presenti tra le uscite didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. A rendere noti i dati dell’anno scolastico 2023/24 appena terminato è la stessa Fondazione che rimarca come dentro le sale del museo sono entrati dai piccoli allievi degli asili, fino ai più maturi studenti universitari.

"Soprattutto la sede degli Ex Seccatoi del Tabacco – spiega la Fondazione – ha accolto gli studenti provenienti dal territorio e dai Comuni limitrofi, ma anche da più lontano, di scuole elementari e medie partite dalla Liguria e dal Veneto, dal Lazio alla Basilicata". All’appello non potevano mancare gli studenti universitari: in questo caso non solo italiani: a visitare Palazzo Albizzini e gli Ex Seccatoi del Tabacco sono arrivati anche dal Texas. Tanti i bambini delle scuole dell’infanzia, di 4 e 5 anni, accolti tra Palazzo Albizzini e gli Ex Seccatoi del Tabacco: spesso, soprattutto per i visitatori più giovani di scuole materne, elementari e medie, le visite sono terminate con alcuni laboratori nel corso dei quali gli studenti si sono trasformati in piccoli artisti.

Tutti i visitatori, dai più piccoli ai più grandi, accompagnati dai loro docenti, sono stati accolti dalle guide della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri che li hanno accompagnati in un tour, studiato ad hoc a seconda dell’età e delle esigenze didattiche, alla scoperta dell’arte di Alberto Burri.