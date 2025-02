Buoni risultati per gli atleti di Judo Kodokan

Buoni risultati per il Judo Kodokan Gubbio al 4° Memorial Sesio Famà, gara interregionale svoltasi lo scorso primo febbraio a Spello. Francesco Filippetti (60 kg) e Luca Fioroni (66 kg) hanno gareggiato per la Rappresentativa Umbra con grande orgoglio: il primo ha conquistato la medaglia di bronzo, mentre Fioroni ha disputato la finale per il terzo posto restando ai piedi del podio. Grazie anche al loro contributo la squadra umbra composta da 18 atleti si è aggiudicata il terzo posto nella classifica per società.

Nella categoria Esordienti B, Pietro Fagiani (73 kg) si è aggiudicato il primo posto e Malika Zitouni (63 kg) ha conquistato il secondo gradino del podio. Tra gli Esordienti A Sara Stocchi (36 kg), tra gli Esordienti B Alessio Panfili (60 kg) e Lorenzo Moriconi (60 kg) hanno disputato la finale per il terzo-quinto posto facendo buone prestazioni. Hanno partecipato alla gara degli Esordienti B anche Giacomo Mischianti (46 kg) e Yahya Farchi (46 kg) e per i Cadetti M’Hamed Farchi (55 kg).