“Buongiorno ceramica“. Due giorni con l’artigianato

“Buongiorno ceramica“ caratterizza il prossimo fine settimana. Il Comune ha aderito all’iniziativa promossa dall’Aicc, l’associazione delle città della ceramica, organizzando eventi. Sabato 17, alle 10,30, nel museo della Rocca Flea, si inaugura la mostra collettiva “Forme di terra e fuoco. L’artigianato ceramico di Gualdo Tadino tra innovazione e tradizione“, con le rinomate firme di Marco Bisciaio Potterfly, Federica Dragoni, Cinzia Garofoli, Danilo Passeri, Maurizio Tittarelli Rubboli e Stefano Zenobi; alle 11 segue la presentazione del libro “Piatti d’Amor Pinti. Alla ricerca del rap aulico“ di Guido Gherardi, a cura di Gabriele Passeri; alle 12 al Museo Opificio Rubboli, c’è la visita guidata curata da Maurizio Tittarelli Rubboli (nella foto), che conduce alla scoperta della maiolica a lustro. Dalle 16 alle 18, nella sala della Mediateca, laboratorio creativo per bambini “Le mani in pasta“ condotto dal maestro artigiano Stefano Zenobi. Domenica 18, alle 11, nel museo della ceramica a Casa Cajani, taglio del nastro alla presenza delle autorità con la presentazione della donazione “Pallitti- Luzi“, una collezione di opere in maiolica antica che arricchirà il museo del Centro culturale. Entrambi i giorni “Botteghe ceramiche aperte“ per chi vuole vedere gli artigiani all’opera, acquistare dei manufatti e saperne di più sulla ceramica gualdese.

A.C.