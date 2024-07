Bullismo, lezione dedicata alla difesa personale

GUALDO TADINO - Continuano le attività e gli incontri tenuti dal maestro Roberto Carlotti, cintura nera V Dan di kickboxing, delegato dal Comune di Gualdo Tadino, a titolo gratuito, su iniziative riguardanti sport, legalità, bullismo, violenza di genere. L’ultima, quella organizzata con i ragazzi del GrEst, insieme ad Educare alla Vita Buona e grazie al progetto MEET sostenuto da Fondazione Perugia, presso l’Oratorio Don Bosco, sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, con una parte dedicata alla difesa personale. L’esperto di arti marziali, medaglia di bronzo agli ultimi mondiali di specialità, responsabile dell’associazione Libertas Margot, ha tenuto una lezione che ha coinvolto con grande interesse ed entusiasmo i ragazzi: "E’ sempre un vero piacere per me tornare a Gualdo Tadino e dare il mio contributo alla città di cui sono originario e alla sua amministrazione, che ringrazio. Ho visto – ha sottolineato Roberto Carlotti - questi giovani molto coinvolti nelle attività che ho proposto, quindi, sono molto soddisfatto della loro risposta e visto il successo ottenuto è un’iniziativa da ripetere presto. Nei prossimi mesi sono in cantiere diverse iniziative di vario genere, con diversi personaggi di spessore".