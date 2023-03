Bufera Variante Sud Il Comitato protesta in piazza e il sindaco apre al dialogo

Colpo di scena alla protesta organizzata dal Comitato Variante Sud in piazza della Repubblica in occasione del consiglio comunale dedicato a Valle Umbra Servizi Spa. Sul più bello, di fronte ai manifestanti, si è presentato il sindaco Stefano Zuccarini, proprio colui al quale erano indirizzati appelli e slogan della mobilitazione. Da qui è partito il confronto e, l’ennesimo colpo di teatro, l’apertura del primo cittadino al confronto: "Organizziamo un incontro, io sono a disposizione e non ho niente da nascondere. Oggi c’è un consiglio comunale su Vus e non posso fermarmi, non la prendete come atto negativo. Sapete però dove sto e non vado da nessuna parte". Animi lì per lì un po’ concitati, perché i manifestanti hanno fatto notare che le occasioni di confronto non è che siano andate così bene, come il consiglio comunale aperto, nel quale "il sindaco ha detto che non lo voleva", ha detto uno dei portavoce del Comitato, Luigi Casini. Oppure la Consulta per la mobilità, dove il dirigente incaricato di presentare il progetto non si è presentato. Terzo l’accesso agli atti dei cittadini, al quale è stato risposto che non era possibile perché presenti "segreti industriali". Posizioni a tratti inconciliabili, dunque, ma potrebbe aprirsi la strada del confronto. "Dimostratemi che il progetto del 2004 è uguale a questo di oggi", ha incalzato il primo cittadino, rispondendo a chi gli ricordava la sua mobilitazione contro l’opera. E sempre Zuccarini: "Se volete la strada che va a Torre di Montefalco, dovete parlare con la Tesei perché alla città di Foligno non serve". Prima del fuoriprogramma, il Comitato aveva imbracciato il megafono e sottolineato come "la strada che ci propongono divide, invece di unire. Siamo uniti per denunciare un forte impatto ambientale, che va a danneggiare anche edifici di valore come la chiesa di Fuksas, la zona di Cave o la storica pista ciclabile della Tronca. E’ un’opera inutile – ha detto Casini – bastava una semplice strada urbana per decongestionare il tutto, come previsto dal Piano regolatore". Francesco Piermarini, altro portavoce, aveva puntato il dito sulla mancanza di confronto da parte del sindaco. Richiesta che, invece, potrebbe essere esaudita dall’incontro che dovrebbe tenersi. I primi contatti per trovare spazio in agenda ci sono stati.

Alessandro Orfei