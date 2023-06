Buco milionario all’UniStra Truffa delle false iscrizioni Quattro rinviati a giudizio

di Luca Fiorucci

Iscrizioni, ma solo sulla carta. Tasse mai finite nelle casse dell’Università per stranieri, così da generare una voragine da quasi 4 milioni di euro. In cinque sono stati rinviati a giudizio, per 4 di loro l’accusa è di truffa, per il direttore generale dell’epoca ci sono anche le contestazioni relative a dei falsi. Il buco, pari a quasi 4 milioni di euro, si riferisce ai mancati incassi delle tasse di iscrizione dovute dagli studenti cinesi iscritti ai corsi Marco Polo Turandot, nel periodo 2014 - 2018, quando rettore dell’Ateneo era Giovanni Paciullo. Dalla vicenda, scoperta e denunciata dalla ex rettrice Grego Bolli e dall’ex direttore Generale Olivieri, sono originate contestazioni di truffa, a carico di Cristiano Nicoletti e Fabrizio Focolari, all’epoca dei fatti rispettivamente direttore generale e responsabile dell’ufficio relazioni internazionali, e di due cittadini cinesi,Yin Liu e Delong Zeng, rappresentanti dell’agenzia di intermediazione Grifone International, difesi dall’avvocato Leonardo Orioli. A questo reato, si aggiungono quattro ipotesi di falso addebitate al solo Nicoletti e relative alla predisposizione dei bilanci dell’Ateneo.

Oltre all’Università per stranieri, nel processo si sono costituiti parte civile la ex rettrice Grego Bolli, assistita dallo studio legale Brunelli, e Maurizio Olivieri, assistito dall’avvocato Francesco Falcinelli, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dei reati addebitati a Nicoletti e Focolari. Olivieri, a sua volta, è stato rinviato a giudizio per l’ipotesi di minacce nei confronti di una dipendente che, secondo l’accusa, sarebbe stata spinta ad assmersi la responsabilità delle procedure non corrette.

"Il rinvio a giudizio degli imputati conferma il buon lavoro ispettivo condotto da Olivieri che ha permesso di portare alla luce la causa del buco nel bilancio di Palazzo Gallenga. Per quanto riguardala la sua posizione, il dibattimento siamo fiduciosi che chiarirà sicuramente le circostanze che gli vengono contestate restituendo la verità dei fatti", commenta l’avvocato Falcinelli. Il professor Brunelli esprime soddisfazione per l’esito dell’udienza: "L’indagine della Procura ha raccolto fonti di prova determinanti per ricostruire le responsabilità degli imputati a fronte di condotte illecite perpetrate per circa quattro anni ai danni delle casse dell’Università". Il processo inizierà il 19 settembre davanti al giudice Mastrangeli. Mentre riprende domani il processo per il presunto esame farsa del calciatore Luis Suarez per il quale, secondo l’accusa, sarebbe stato organizzato un esame di Italiano su misura, per facilitare l’ottenimento del certificato di lingua, necessario per la cittadinanza italiana. Da comunitario, sarebbe stato più facile il passaggio alla Juventus. Passaggio mai avvenuto. Oggi saranno sentiti nuovi testimoni, tra cui il rettore dell’Università di Perugia.