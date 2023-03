“Bubikopf“ chiude il cartellone di Corciano E Lodo Guenzi si racconta sul palco di Terni

Il circuito del Teatro Stabile dell’Umbria propone per questi giorni due spettacoli di forte impatto e interesse. Così oggi pomeriggio alle 17 la stagione 2223 della Filarmonica di Corciano si chiude con “Bubikopf – Tragedia comica per pupazzi“, uno spettacolo dedicato agli adulti della Compagnia tifernate Politheater (con Damiano Augusto Zigrino e Silvia Fancelli) con la regia internazionale di Neville Tranter, maestro consacrato del teatro di figura mondiale. Si tratta di un’innovativa e sorprendente produzione, nella quale le molteplici possibilità comunicative e la poetica magia del teatro di figura trovano la loro massima espressione. Il titolo dello spettacolo, Bubikopf, richiama il nome dell’iconica acconciatura che portavano tutte le donne alla moda, nel periodo storico in cui il cabaret tedesco ha raggiunto il suo apice e la storia racconta le vicissitudini di una cantante e del capocomico di una piccola compagnia di cabaret che cerca di debuttare nonostante le mille difficoltà.

Di tutt’altro genere l’appuntamento della stagione di Terni: domani e martedì alle 20.45 arriva al Teatro Secci il frontman del popolare gruppo Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi (nella foto) con il suo “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio“ scritto insieme all’amico di sempre Nicola Borghesi. I due hanno lavorato sull’autobiografia di una persona abbastanza famosa, Lodo appunto: potenziale oggetto di interesse per un numero maggiore di persone ma anche di diffidenza con la possibilità di vedere dall’interno posti, come Sanremo o X-Factor, che di solito si vedono nella loro versione confezionata per il pubblico. l percorso di una persona attraverso la fama controversa, può diventare una parabola nella quale più persone possono riconoscersi. Info e prenotazioni allo 075.57542222.