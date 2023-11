Brunello, la “nuova bella fabbrica“. Solomeo in White da Harrods

Perugia "Penne rappresenta un luogo speciale, dove la tradizione della più raffinata arte e artigianalità italiana si è espressa al meglio nella realizzazione e nella confezione di abiti maschili; per questo mi piace immaginare di poter contribuire in maniera significativa alla generazione di un futuro radioso per questa amabile tradizione. Uno dei punti di forza del sogno imprenditoriale che nutro fin dai primi anni della mia attività è quello di valorizzare la relazione tra passato e futuro e di unire tra loro sapienze artigianali d’eccellenza". Lo ha detto l’imprenditore Brunello Cucinelli che ha presentato il nuovo stabilimento produttivo di abiti per uomo in provincia di Pescara, ideato dalla Casa di Moda di Solomeo. Il re del cachemire è stato ricevuto nella sala consiliare del Comune di Penne dal sindaco Gilberto Petrucci e dal governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio. Il nuovo stabilimento, situato nella zona artigianale di Ponte di Sant’Antonio, vedrà la luce nella primavera del 2025 ed occuperà una superficie di 4.500 metri quadri arrivando ad impiegare tra le 300 e le 350 "umane risorse". Il progetto ha l’ambizione di valorizzare il territorio in virtù di una visione d’impresa di lungo periodo sia per quanto concerne l’occupazione che l’ambiente. In attesa del completamento del nuovo stabilimento, l’attività della Brunello Cucinelli Spa è iniziata in un opificio in locazione con l’impiego a tempo pieno di 75 maestranze; l’obiettivo è quello di arrivare a 100 entro la fine del 2024.

Intanto è stato inaugurato il pop-up “Solomeo in White”, un nuovo spazio progettato e creato in esclusiva per il luxury department store Harrods. Per celebrare l’apertura del pop-up, Carolina Cucinelli ha accolto clienti e amici del marchio tra i quali Leonie Hanne, Suzy Menkes, Giorgina e Sveva Clavarino insieme a Pippa Vosper e Candice Lake.