Brunello Cucinelli Tra i più ricchi al mondo L’imprenditore scala la classifica Forbes

Brunello Cucinelli sempre più in alto. L’imprenditore di Solomeo e la sua famiglia scalano la classifica dei più ricchi al mondo stilata dalla prestigiosa rivista Forbes, che lo definisce “The king of cashmere”, il re della fiorentissima nicchia della moda, ambita dai culturi del lusso di tutto il globo. Il gruppo Cucinelli migliora dunque il posizionamento nella classifica mondiale di Forbes - aggiornata al 31 dicembre del 2022 -. È ora al 905° posto, 608 gradini in più su rispetto allo scorso anno, forte di un patrimonio di 3,2 miliardi di dollari, poco meno della stessa cifra in euro. In Italia Cucinelli è al 12° posto (un bel balzo se si considera che l’anno scorso era 27°), sul gradino più alto del podio c’è Giovanni Ferrero, tanto per fare un esempio. L’avanzata nel mondo dei big è il risultato dell’ operazione della scalata in borsa della sua Casa di Moda. In questi anni è cresciuta considerevolmente in export ed è riuscita ad allargare la gamma di prodotti, guardando anche al vino, agli occhiali e ai profumi, senza rinunciare allo stile artigianale di alta qualità. Il nome Cucinelli, dunque, è anche sinonimo di stabilità nel mercato finanziario. Ma ecco il ritratto che ne fa Forbes: "Lo stilista Brunello Cucinelli ha abbandonato la scuola di ingegneria e ha utilizzato un prestito di $ 550 per lanciare una linea di moda nel 1978. Ispirato dai maglioni di lana dai colori vivaci, ha deciso di creare un capo simile in cashmere". Ed ancora: "Cucinelli ha reso pubblica la società da 810 milioni di dollari nel 2012, quotando le sue azioni alla Borsa italiana. Dal 1985 gestisce la Brunello Cucinelli SpA dalla sua sede di Solomeo, un borgo medievale che ha ristrutturato per i suoi dipendenti". Il resto è cronaca e bilanci consolidati a nove zeri...