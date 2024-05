Brucia rifiuti speciali: denunciato l’amministratore unico

ALLERONAI carabinieri del nucleo forestale hanno denunciato l’amministratore unico di una ditta locale per aver smaltito illegalmente rifiuti speciali provenienti dalla sua attività di impresa. La pattuglia, durante normali controlli, ha avvertito un odore acre e subito dopo ha notato una colonna di fumo proveniente da dietro un capannone industriale. I carabinieri hanno quindi raggiunto la zona e visto che, in un’area recintata di proprietà dell’ impresa, un cumulo di rifiuti veniva smaltito illecitamente tramite incenerimento. Il materiale, costituito dagli scarti delle lavorazioni, tra cui legno, pezzi di vetro e materiale plastico di vario genere, era stato ammassato e dato alle fiamme. Nella parte ancora incombusta erano presenti infissi verniciati e trattati. Rinvenuto anche un fusto metallico con evidenti segni di vecchie combustioni di altro materiale, e in tutta l’area, al suolo, vi erano chiare tracce di precedenti incenerimenti. Il titolare della ditta rischia la reclusione da due a cinque anni, ma la pena, in caso di condanna, verrà aumentata di un terzo perché il delitto è stato commesso nell’ambito di attività di impresa.