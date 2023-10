Brivido Baracconi. Sabato taglio del nastro con i fuochi d’artificio

Inizia il conto alla rovescia: sabato alle 15 a Pian di Massiano è in programma l’inaugurazione del luna park con sfilata di majorette e bande popolari alla presenza delle autorità cittadine e regionali. In serata spettacolo pirotecnico. Sarà presente per il Comune di Perugia l’assessore alla sicurezza e viabilità Luca Merli. Per l’occasione è prevista anche l’inaugurazione della mostra fotografica allestita grazie alle immagini inviate dai cittadini. Tra le novità, la serata di Halloween. Chi si presenterà con maschere originali, sconti sulle attrazioni.