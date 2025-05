“Braccialetto“ tagliato

SPOLETO Si toglie ancora il braccialetto elettronico e finisce in carcere. I carabinieri di Spoleto hanno arrestato un 33enne del luogo ritenuto responsabile del reato di danneggiamento di sistemi informatici/telematici. L’uomo ha danneggiato intenzionalmente il dispositivo elettronico di controllo, il cosiddetto “braccialetto elettronico“, che gli era stato applicato da circa 4 mesi, tagliandolo con un coltello. Il 33enne era agli arresti domiciliari, misura cautelare a cui era sottoposto per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. Non si è trattato di un episodio isolato. Già il mese scorso, infatti, i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione dell’uomo dove la madre convivente, una donna di 72 anni, aveva segnalato un episodio di violenza domestica. In quell’occasione, il figlio le avrebbe lanciato contro alcuni vasi durante una discussione, per poi manomettere il braccialetto elettronico ed allontanarsi senza autorizzazione. Individuato dalle forze dell’ordine era stato denunciato per i reati di evasione e maltrattamenti. Proprio a seguito di questi episodi, il giudice ha convalidato l’arresto e contestualmente ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, non ritenendo più adeguata quella degli arresti domiciliari ed ha applicato la misura più restrittiva della custodia cautelare in carcere.