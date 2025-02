Bottiglia su un’auto in corsa: "Ho rischiato l’incidente". La denuncia ai carabinieri

"Mentre guidavo, di notte, una bottiglia di vetro è stata lanciata contro la mia auto...": un gesto che poteva avere conseguenze tremende. Dopo la vicenda dei minorenni denunciati a Umbertide per aver lanciato sassi contro le auto da un cavalcavia, un episodio simile si è verificato nelle scorse ore anche a Città di Castello, frazione di Cerbara. Lo segnala un cittadino nei social, ma il fatto è già in una formale denuncia presentata ai carabinieri. "Qualcuno ha idea di chi siano i tre ignoti che si aggirano attorno alla chiesa di Cerbara?", chiede un cittadino residente nella frazione tifernate dopo che sabato primo febbraio ha rischiato un incidente per una "ragazzata". Il fatto di notte poco prima delle 23 quando sul parabrezza dell’auto (in movimento) una bottiglia di vetro sarebbe stata lanciata da un trio di ragazzi molto giovani. "Ho rischiato di sbandare e andare fuori strada" ha aggiunto l’uomo che è poi andato a sporgere regolare denuncia contro ignoti ai carabinieri, raccontando l’accaduto. Neanche una settimana fa due minori (di 13 anni e 14 anni) erano sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Umbertide per il lancio di sassi da un cavalcavia. In quel caso erano stati provocati danni a due auto in transito. I sassi lanciati erano stati prelevati dalla vicina massicciata ferroviaria; le due conducenti al volante dei mezzi colpiti erano uscite illese, ma grande era stato lo spavento e significativi i danni ai mezzi. I tre ragazzi a seguito delle indagini, erano stati poi denunciati alla Procura del Tribunale dei Minorenni per danneggiamenti.