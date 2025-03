Botte tra due ragazzini. Interviene per separarli. Ferito, finisce in ospedale

Colpito mentre cercava di separare due coetanei che si stavano picchiando. Tra i due litiganti, al pronto soccorso c’è finito il terzo. Si tratta di un ragazzo italiano di 19 anni, raggiunto da un colpo alla nuca che lo ha lasciato a terra. I carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni e del nucleo Radiomobile sono intervenuti nel parcheggio di una discoteca alla periferia di Perugia dove era stata segnalata una lite tra ragazzi. I militari hanno trovato solo il ferito che ha permesso di ricostruire quanto accaduto con il suo racconto. Secondo quanto riferito, intorno alle 3.30 di sabato, nel parcheggio si sarebbe verificata una lite tra due ragazzi nella quale il 19enne si sarebbe intromesso per separarli e riportare la calma. Nel tentativo, come raccontato, sarebbe stato colpito violentemente alla nuca. In via precauzionale, il giovane è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dove è stato visitato e trattenuto per alcune ore, poi dimesso. I carabinieri procedono con gli accertamenti, ma dai primi riscontri si è esclusa la partecipazione di più persone oltre le tre accertate. Viste le conseguenze riportate dal ragazzo, le indagini verrebbero avviate solo in caso di denuncia. L’episodio sarebbe stato quasi fortuito, per quanto maturato, a quanto sembra, nell’ennesima zuffa tra minori.

elleffe