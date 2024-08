Botte in Piazza Matteotti. Zuffa tra quattro persone anche a colpi di catene

Una Piazza Matteotti di sangue nella notte tra venerdì e sabato. La lite, sfociata nella violenza, ha riguardato quattro persone. Si tratterebbe di assidui frequentatori dell’area, di diverse etnie, nel cuore del centro storico. "Non capisco perché si attende un morto in piazza Matteotti…ieri sera catenate in testa tra ragazzi per bene che vivono in quella piazzetta. Ma poi se il morto è uno di noi?", scrive Gioele Pellino, il titolare di Central Bar, sui social postando la foto dei “resti“ della lite: pavimento sporco di quello che appare come sangue e i resti di una bottiglia rotta.

"E’ stato un delirio - racconta Pellino raggiunto telefonicamente -, culminato con colpi di catena tra i litiganti. Scene terribili con gente che cercava di ripararsi nel bar". La lite è scoppiata poco dopo mezzanotte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Foligno, coordinati dal vicequestore Adriano Felici, che indagano sulla vicenda ma che non commentano, pur escludendo la “rissa“. Polizia e carabinieri stanno anche vigilando con attenzione le serate estive del centro storico della città e anche nella notte tra venerdì e sabato erano in piena attività, nella zona in cui si è scatenata la violenza. Ciò non ha impedito però lo scoppio di quella che appare come zuffa. Sicuramente le telecamere di videosorveglianza installate su tutto il centro storico saranno fondamentali per ricostruire la vicenda nel dettaglio, le responsabilità delle violenze e le ‘armi’ utilizzate nella baruffa. Di certo l’episodio ha avuto una eco importante e il post di Pellino sul gruppo Facebook ‘Segnalazioni Foligno’ è stato riempito di commenti di persone preoccupate: "Non aspettiamo che diventi un’altra Milano la nostra Foligno" sottoliea Elisabetta. "Ricordo che tra polizia e carabinieri sono quattro le auto che devono girare da Montefalco a Trevi fino a Spello, passando per la montagna. Si devono aumentare gli effettivi e le risorse", risponde Cristian.

E poi c’è chi, come Debora, si dice preoccupata ogni volta che il figlio le dice di passare la serata in centro. Dalla Questura di Perugia, intanto, informano dell’intensificazione dei controlli nell’area flignate. Nel corso delle attività di prevenzione, gli agenti hanno effettuato vari posti di controllo, nell’ambito dei quali hanno identificato 24 persone e sottoposto a verifica 7 veicoli.

Alessandro Orfei