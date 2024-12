Calci e pugni alla compagna dopo una lite. Arrestato un 27enne

Perugia, 8 dicembre 2024 – Calci e pugni alla compagna dopo una lite. Per questo un uomo di 27 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’intervento della polizia del capoluogo umbro è scattata in seguito alla chiamata al numero unico di emergenza europeo.

Il 27enne, in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche, dopo aver litigato con la compagna, l'ha violentemente percossa con calci e pugni al volto e al corpo. La vittima, dopo essere fuggita in strada per chiedere aiuto, è stata sentita da una vicina che, allarmata, ha richiesto l'intervento della polizia. I poliziotti, giunti sul posto, dopo aver raggiunto la donna presso la propria abitazione, l'hanno messa in sicurezza e affidata alle cure del personale sanitario, nel frattempo intervenuto.

La donna è stata accompagnata in ospedale dal 118: le sono state diagnosticate lesioni personali giudicate guaribili in 45 giorni. Per questi motivi, al termine delle attività di rito, gli agenti hanno proceduto all'arresto del 27enne per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.