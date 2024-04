Botte all’ex fidanzata salvata dai passanti

TERNI Aggredisce l’ex fidanzata lungo la strada, salvata dai passanti. Per questo i carabinieri hanno arrestato in flagranza, con l’accusa di lesioni aggravate, un 30enne marocchino, incensurato. Lunedì pomeriggio è arrivata alla centrale operativa dell’Arma una richiesta d’intervento in viale Turati da parte di alcuni passanti che avevano notato l’uomo picchiare una donna 40enne per strada. All’arrivo della pattuglia il 30enne è stato bloccato dai militari, mentre la donna è stata soccorsa dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato ferite guaribili in dieci giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avevano avuto una tormentata relazione, interrotta dalla donna alcuni giorni prima. I due si sono quindi incontrati, su richiesta del 30enne, per un chiarimento ma la discussione è immediatamente degenerata e la donna è stata aggredita con pugni e calci, finché non sono intervenuti in sua difesa alcuni passanti. Per il 30enne è scattato così l’arresto; nel processo per direttissima il giudice ne ha disposto la scarcerazione con divieto di avvicinamento alla donna e applicazione del braccialetto elettronico.