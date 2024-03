Borse di studio “Franco Todini“. Premiati gli allievi meritevoli

Talento e merito. Da trentasette lunghi anni sono i due criteri su cui si fonda l’assegnazione delle Borse di Studio “Franco Todini“, volute con il cuore nel 1986 da un imprenditore tenace, appassionato, illuminato, come lo ricorda anche la lapide apposta in suo onore ai giardini Oberdan. Voleva costruire "le strade del mondo", lo ha fatto e ogni anno, attraverso la figlia Luisa che ne ha assunto il testimone, trasmette ai giovani, ai migliori diplomati della città, il messaggio a perseverare, a coltivare passione e talento. "La società è cambiata, in un mondo di intelligenze artificiali e di influencer che ogni giorno ci raccontano un pezzo di vita – afferma Luisa Todini – occorrono più che mai studio, competenza e fatica. Bisogna avere ‘fame’ per mangiare bene, sedersi a tavola e riuscire a gustare quello che si ha". Ieri, nella suggestiva cornice del Nido dell’Aquila, la cerimonia di premiazione, alla presenza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, del Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Olivero e del sindaco Antonino Ruggiano che si sono alternati sul palco, insieme a Luisa Todini. Come l’anno scorso, sono stati premiati con un riconoscimento economico di 2.500 euro che li accompagnerà per tutta la durata del percorso di studi universitario i migliori studenti, uno per ogni Istituto scolastico cittadino ma per le due annualità 2021- 2022 e 2022- 2023.

Questi i loro nomi: Emilia Marcuccini e Eleonora Mattelli per il liceo classico, Irene Gentili e Sofia Bertolini e per lo scientifico, Angelica Storti per il linguistico; Matteo Santoro e Anna Chiara Bordacchini per il liceo delle scienze umane; Jacopo Rinaldi e Jacopo Proietti per l’Istituto agrario; Francesco Giannattasio per istituto tecnico sez. turismo, Larisa Rebeca Jacob e Wissal Mlaiji per amministrazione finanza e marketing e Giorgia Martini per costruzioni ambiente e territorio; Elisa Pompei per l’Istituto professionale.

È intenzione della nuova Fondazione Todini ETS, che è nata a gennaio 2024, ampliare l’attività nel sociale anche attraverso la formazione e la creazione, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, di una residenza per artisti nella Tenuta Todini. A Luisa e a sua figlia figlia Olimpia, che ama il nonno senza averlo mai conosciuto, l’onore e l’onere di ispirarsi ai valori umani e civili dell’indimenticato Cavaliere del lavoro per perpetuarne l’eredità morale.

Susi Felceti