“Borgo dei Borghi“ "Votate per Citerna"

Una terrazza panoramica che apre uno sguardo unico sull’Alta Valle del Tevere, tanti piccoli meravigliosi gioielli architettonici, la chiesa di San Francesco che custodisce la Madonna col Bambino di Donatello e molto altro in questo territorio davvero bellissimo, che ora punta a un riconoscimento in più. Infatti Citerna è protagonista e rappresenta l’Umbria al “Borgo dei Borghi 2023“, manifestazione abbinata alla popolare trasmissione di Rai3 “Kilimangiaro“, in onda la domenica pomeriggio a partire dalle 17.15. Il borgo, già inserito tra quelli più belli d’Italia, con la sua storia, le sue bellezze e i suoi abitanti, è stato selezionato per rappresentare l’Umbria al noto programma televisivo che torna a proporre la sfida tra 20 dei più bei borghi, uno in rappresentanza di ogni regione. In questi giorni il sindaco Enea Paladino sta portando avanti un’intensa campagna di appello al voto che coinvolge altri rappresentanti istituzionali e delle associazioni di categoria. Ieri mattina al piccolo Museo di Fighille c’è stata una conferenza stampa alla presenza del presidente dell’assembla legislativa Marco Squarta per invitare tutti gli umbri a votare per Citerna.

Il sindaco e Squarta hanno messo in evidenza proprio come questa candidatura sia una vetrina nazionale non solo per il territorio, ma per l’Umbria intera, che sta decollando sul versante turistico. Sarà possibile votare gratuitamente fino a domenica 26 marzo. "Ognuno può esprimere una preferenza al giorno: quindi tutti i giorni si può ripetere l’operazione per eleggere Citerna!", ricorda Paladino. Per partecipare al voto è necessario creare un’utenza Rai Play.