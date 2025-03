Boom di visite guidate a Palazzo della Penna per “Dorothea Lange“

A Palazzo della Penna - Centro per le Arti Contemporanee si avvicina il gran finale della mostra “Dorothea Lange“ che chiuderà domenica 23. E per celebrare l’evento sono in programma tre turni di visita guidata e altri tre turni per partecipare all’ultima replica delle visite tematiche dedicate agli scatti della grande fotografa americana.

Questi gli appuntamenti: domani alle 12 c’è la visita “ Dorothea Lange e i fotografi della Fsa e della Wra“, alle 16 la visita generale e alle 17 la vista “We are Rumblers…Gli scatti di Dorothea Lange attraverso la letteratura, la musica e il cinema“.

Si riparte domenica con una visita generale di scena in due repliche, alle 12 e alle 17 mentre alle 16 c’è la visita tematica “ Madri, lavoratrici, migranti. Donne negli scatti di Dorothea Lange“.

Il costo della visita è compreso nel biglietto di ingresso, la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti, da effettuare al numero 075.3745273 e alla mail: [email protected]