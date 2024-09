Boom di turisti nel 2024. C’è anche il nuovo portale

I primi sette mesi del 2024 vedono la città regina indiscussa del turismo regionale, con oltre 826.000 presenze nel comprensorio e un trend in aumento rispetto allo scorso anno, quando già si parlò di vero e proprio record di turisti. Il dato è stato comunicato ieri nel corso della presentazione del visit-assisi.it, portale ufficiale d’informazione turistica di Assisi che è stato completamente rinnovato. Iniziativa promossa dal Comune, con fondi legati al bando indetto dal Ministero del Turismo per il rilancio di città a vocazione turistico-culturale, riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, vinto dall’ente con il progetto “Vivi Assisi. Valorizzazione dei luoghi francescani con itinerari naturalistici, etici ed esperienziali“. Il nuovo portale è stato realizzato in conformità con le più recenti normative europee in materia di accessibilità digitale, con particolare riferimento e ai criteri tecnici e grafici stabiliti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). È stato concepito per garantire un accesso equo e privo di barriere a tutte le informazioni turistiche della città. "Il portale – ha sottolineato Fabrizio Leggio, assessore al turismo– rappresenta un ulteriore passo in avanti nella nuova strategia di promozione e comunicazione dell’immagine della città, messa in campo negli ultimi anni. Ci siamo dotati di un’infrastruttura moderna, in grado di essere interoperabile con altri siti della pubblica amministrazione, a cominciare da www.italia.it, hub digitale del turismo promosso dal Ministero, attraverso la quale è possibile l’interscambio di dati per ottimizzare l’offerta turistica di Assisi" "Un portale finalmente accessibile a tutti, anche in vista dell’imminente G7 sulla disabilità che si svolgerà ad Assisi a metà ottobre – ha aggiunto la sindaca Stefania Proietti -. Siamo all’inizio di un percorso che prevede ulteriori azioni utili a un progressivo e costante miglioramento del portale, che è punto di riferimento strategico nella promozione della città e del territorio". Il portale è stato realizzato da Eventuno, web agency rappresentata dal responsabile Stefano Mori e dai tecnici che hanno seguito il progetto.

Maurizio Baglioni