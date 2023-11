Book Festival La festa dei libri a Marsciano

Tre giorni da leggere, vivere e sfogliare: da domani a domenica torna la seconda edizione di “Marsciano Book Festival“, dedicato alla letteratura e ai libri tra narrativa, poesia e saggistica ma anche al teatro e alla musica, con appuntamenti tra l’Auditorium Osma, la Sala Capitini e il Teatro Concordia. Il progetto è promosso dalle associazioni L’orologio di Benedetta, Ecoarte e Europa Comunica Cultura, con direzione artistica di Gabriella La Rovere, la collaborazione di Ricarica-Umbria Green Festival, Musica per i Borghi e Pegaso e con la partecipazione di tanti scrittori in arrivo da tutta Italia.

Gli incontri sono davvero tanti. Tra questi si segnalano per domani alle 16.30 alla Sala Capitini la presentazione di “Nazione Pop: L’idea di patria attraverso la musica” di Leonardo Varasano, in dialogo con l’editore Jean Luc Bertoni, alle 17 del libro “Un vice sindaco di provincia“ di Jacopo Barbarito, alle 17.30 di “Il secolo maledetto di Roma antica” di Roberto Toppetta mentre alle 18 Gian Marco Griffi presenta il suo libro “Le ferrovie del Messico“. La prima giornata si chiude alle 21 al Concordia con lo spettacolo evento “La notte della pizzica“ con Fabrizio Nigro, Mina Vita, Vincenzo Gagliami, Giuseppe Anglano e Massimiliano De Marco. Si riparte sabato, con presentazioni fin dalla mattina e con tanta saggistica e romanzi nel pomeriggio alla Sala Capitini. Svetta alle 18 la presentazione di “La deriva dell’Occidente“ di Franco Cardini (nella foto sopra) con Jacopo Mordenti e Giuliano Granocchia. Prima ancora, alle 15.30 c’è “Baby rosa gang” di Paola della Mariga, alle 16 “L’ultimo respiro di Mara” di Marika Campeti, alle 16.30 “Intervista con un matto” di Guendalina Middei e alle 17.15 “Tra noi uomini“ di Marco Pontoni.

Gran finale domenica con Maria Grazia Calandrone (foto sotto) che alle 15.30 sempre alla Sala Capitini racconta il suo libro “Dove non mi hai portata”. Da ricordare alle 17 Malcolm Angelucci e Stephen Kolsky con il libro “Franca Rame ha vinto il Nobel ! Due vite, una collaborazione”, accompagnati da Daniele Zopparelli, alle 17.45 “Stranizza“ di Valerio La Martire e alle 18.30 “La correttrice“ di Emanuela Fontana. L’ultimo atto del Festival, alle 21 all’Auditorium Osma è con “I tarocchi di Italo Calvino“, spettacolo per voce narrante, pianoforte e Tarocchi di Marsiglia, di e con Malcolm Angelucci e il talento folignate Giovanni Guidi. Da non perdere.

Sofia Coletti