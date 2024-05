Bonnie “Prince” Billy a San Francesco al Prato con ’Lanterna magica’

Folk, afro e jazz per i due prossimi cpncerti, a Perugia e Umbertide della rassegna “Lanterna Magica“ che andrà avanti fino a settembre con performance musicali e multimediali.

Stasera alle 21 sul palco dell’Auditorium San Francesco al Prato a Perugia è atteso il grande cantautore americano Bonnie “Prince” Billy (nella foto) – al secolo Will Oldham –, uno dei più rappresentativi songwriter della scena internazionale emersa dagli anni Novanta. Dedito al folk scarnificato e un alt-country obliquo, nel 2000 ha anche ricevuto il suggello di Johnny Cash, che ha incluso nel suo “American III: Solitary Man“ la sua canzone “I See A Darkness“. Prima del concerto di Oldham ci sarà spazio anche per un’esibizione in acustico di Agostino Tilotta, chitarra elettrica di Uzeda e di Bellini.

Venerdì Lanterna Magica approda al cinema Metropolis di Umbertide, con il concerto alle 21.30 di “Al Doum & The Faryds“, ensemb musicale nato a Milano nel 2010 che unisce l’afro e il jazz modale il rock e la psichedelia, utilizzando strumenti etnici