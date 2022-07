Covid Umbria, i dati del 20 luglio: 1.690 nuovi positivi e 20 decessi

Perugia, 20 luglio 2022 - Sono 1.690 i nuovi positivi al Covid in Umbria nelle ultime ventiquattr'ore, dato che a fronte di 1.646 guariti porta il numero degli attualmente positivi a 23.875 (erano 23851 il giorno prima). Purtroppo balza agli occhi, nel resoconto quotidiano della Regione, il numero dei decessi: 20 nelle ultime ventiquattr'ore (erano stati 2 il giorno precedente).

Le vittime da inizio pandemia salgono quindi a 1.917. Le persone ricoverate negli ospedali, positive al Covid, sono 289: di queste 7 in rianimazione, 162 in aree mediche Covid e 120 in altri reparti ospedalieri. Nelle Rsa dell'Umbria risultano 14 i contagiati (uno in più del giorno prima). I tamponi complessivamente effettuati in un giorno, sia test molecolari che test antigenici, sono stati 6768. Il tasso di positività a fronte dei tamponi analizzati è del 24,9%.