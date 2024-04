Bolero-Carmina Burana. L’Ensemble Symphony . Orchestra al Lyrick

Due grandi classici della musica di tutti i tempi con 200 musicisti diretti da Giacomo Loprieno (nella foto): l’Ensemble Symphony Orchestra è protagonista oggi alle 18 al Teatro Lyrick del grande il concerto sold-out “Bolero – Carmina Burana”, in cartellone per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti. Sul palco una delle orchestra più conosciute nel panorama nazionale: si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei grazie alla versatilità e all’attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale.

Grazie al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop e del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelle dei classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato. Oggi proporrà “Boléro” di Maurice Ravel e “Carmina Burana” di Carl Orff, impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti.