Bloccarono la rissa alla stazione. Polizia locale, premiati in quattro

CITTÀ DI CASTELLO – Il comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei i sotto tenenti Francesco Mancini, Nicola Perugini con gli agenti scelti Luca Pazzagli e Paolo Franchi hanno ricevuto gli encomi solenni dal sindaco. I quattro operatori lo scorso anno, prima di Natale, erano intervenuti alla stazione ferroviaria in ausilio alla volante del Commissariato di pubblica sicurezza dopo l’aggressione subita dai poliziotti da parte di un gruppo di stranieri con precedenti penali. "Grazie anche al loro contributo è stato possibile evitare ulteriori pericoli per l’incolumità degli agenti e rintracciare i responsabili", si legge nelle motivazioni. La cerimonia di consegna degli encomi è avvenuta nella sala consiliare e si è svolta alla presenza del sindaco Luca Secondi, dell’assessore Rodolfo Braccalenti, della giunta comunale, dei rappresentanti delle forze dell’ordine (il comandante della compagnia della Guardia di Finanza Claudia Mossali e del comandate della stazione dei Carabinieri Fabrizio Capalti).

"Un giusto e meritato riconoscimento – ha sottolineato il sindaco nel leggere la motivazione degli encomi – a quattro rappresentanti della Polizia Locale che si sono messi a disposizione con coraggio e senso del dovere in ausilio alle forze di polizia come spesso accade anche con tutte le altre forze dell’ordine". Anche il comandante della Polizia Locale Mattei ha evidenziato il ruolo svolto dai quattro operatori del corpo a supporto di altri colleghi delle forze dell’ordine con "spirito di servizio e abnegazione che contraddistingue da sempre tutti coloro che indossano questa divisa ed hanno ruoli a vari livelli in ambito comunale".