“Blindato“ il Capodanno in piazza. Ordinanze nel segno della sicurezza

Preparativi in corso per il Capodanno di Radio2. Una grande festa, in piazza San Domenico, che sarà al massimo della sicurezza e del controllo. Il sindaco Stefano Zuccarini ha già firmato una serie di ordinanze per garantire proprio il corretto svolgimento dei festeggiamenti. La prima è quella del divieto di vendita delle bevande contenute in recipienti di vetro o di metallo. Il provvedimento vale dalle 20 del 31 dicembre fino alle 4.30 del primo gennaio ed è valido per il perimetro del centro storico all’interno delle mura urbiche. Nel medesimo orario è vietato accedere all’area dello spettacolo di piazza San Domenico con qualsiasi bevanda o altro prodotto alimentare contenuto in recipienti di vetro o metallici. Divieto, ovviamente, di accedere all’area dello spettacolo portando al seguito petardi, mortaretti o prodotti similari, articoli o artifizi pirotecnici, qualsiasi oggetto o attrezzatura con caratteristiche ingombranti o pericolose o idonei ai fini di un possibile impiego quali strumenti contundenti, o comunque ritenuti pericolosi dalle forze dell’ordine in servizio di controllo. Disposti cambiamenti alla viabilità per il 30 e il 31 dicembre, anche in relazione allo svolgimento della festa in piazza San Domenico. Disposta il prolungamento della zona a traffico limitato posta ai varchi di Via Garibaldi – Via XX Settembre – Via San Giovanni dell’Acqua – Via Mazzini il 31 fino alle 5 del giorno seguente; l’istituzione del divieto di transito in piazza San Domenico nei giorni: 30 dicembre dalle 14 alle 21, 31 dicembre dalle 8 alle ore 5 del giorno seguente con deviazione traffico nei seguenti incroci: Via Saffi incrocio Via Gramsci eccetto residenti e/o autorizzati fino all’intersezione con Via Arte e Mestieri - Via S.Maria Infraportas incrocio Via Marconi - Via S. Maria Infraportas incrocio Via Madonna delle Grazie eccetto residenti e/o autorizzati - Via S. Caterina incrocio P.zza San Domenico; Via Catalena incrocio P.zza San Domenico; - Via Ospizio degli Angeli incrocio P.zza San Domenico. Disposto il divieto totale di petardi ne botto dal centro storico e dalle pertinenze dell’ospedale, di canili e gattili.

Alessandro Orfei