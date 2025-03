"Blackout, serve una soluzione"

Blackout delle linee a Passignano, cittadini da mesi isolati e ora la minoranza insorge e profila la class action. "Da mesi i cittadini e le attività commerciali del nostro territorio subiscono gravi disservizi telefonici, senza alcuna certezza sulla risoluzione del problema. Le cause di tali interruzioni potrebbero essere riconducibili a un atto vandalico ai danni delle infrastrutture di telecomunicazione, ipotesi su cui chiediamo chiarezza". Il gruppo consiliare “Passignano nel Futuro“, con i consiglieri Ermanno Rossi, Alessandro Moio, Elisa Rampini e Luigi Sessa, nel recente dibattito in Consiglio comunale ha sollecitato l’amministrazione a verificare se si configuri un’interruzione di pubblico servizio e ad attivarsi per garantire tempi certi per il ripristino della rete. "Qualora non vi siano risposte adeguate – spiegano – e tempestive, valuteremo la possibilità di avviare un’azione collettiva per tutelare i diritti dei cittadini e delle imprese colpite. Chiediamo trasparenza e interventi immediati per ristabilire un servizio essenziale per la nostra comunità".